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4 شهداء في قصف وإطلاق نار إسرائيلي وعمليات نسف واسعة في غزة

06 أكتوبر 2026 . الساعة 08:16 بتوقيت القدس
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مستشفى السرايا الميداني.

استشهد 4 مواطنين، اثنان منهما متأثران بجراحهما، وأصيب آخرون بقصف وإطلاق نار إسرائيلي متعدد على أهداف مدنية متفرقة، فيما شهدت الليلة عمليات نسف واسعة لأحياء سكنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد الشاب معتصم صلاح بعد قصفه من مسيّرة إسرائيلية أثناء سيره على دراجة هوائية أمام منتزه بلدية مدينة غزة.

كما استشهد الشاب محمود إبراهيم عليان البزوم إثر استهداف قوات الاحتلال لمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وهو أسير محرر كان قد اعتُقل خلال الحـرب.

وبحسب مصادر محلية، استشهد المواطن إبراهيم محمد علام متأثرًا بإصابته في قصف إسرائيلي قرب أبراج طيبة غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهد المواطن فتحي حمادة بريكة من سكان مدينة خان يونس والموجود في جمهورية مصر العربية؛ متأثرًا بإصابته في قصف إسرائيلي خلال الحرب.

وفي السياق، أعلنت مصادر إصابة مواطن برصاص جيش الاحتلال جراء إطلاق نار إسرائيلي مكثف استهدف خيام النازحين في منطقة بئر 19 جنوبي "المواصي"، فيما أصيب مواطن آخر برصاص جيش الاحتلال في حي الكرامة شمال غربي مدينة غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها صوب المناطق الشرقية لمخيمي البريج والمغازي بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من طائرات الاحتلال العسكرية.

وفي مدينة غزة، نفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف في المناطق الشرقية للمدينة، فيما تواصل إطلاق النار في عدد من المناطق الشمالية والشرقية لقطاع غزة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#دراجة هوائية #الأحياء السكنية #الإبادة الإسرائيلية #نسف المنازل #منتزه بلدية غزة

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