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شهيد في قصف إسرائيلي لدراجة هوائية وعمليات نسف واسعة في غزة

06 أكتوبر 2026 . الساعة 08:16 بتوقيت القدس
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مستشفى السرايا الميداني.

استشهد مواطن وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي متعدد على أهداف مدنية متفرقة، فيما شهدت الليلة عمليات نسف واسعة لأحياء سكنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد مواطن بعد قصفه من مسيّرة إسرائيلية أثناء سيره على دراجة هوائية أمام منتزه بلدية مدينة غزة.

كما أصيب آخرين بجراح متفاوتة إثر قصف مسيّرة إسرائيلية لخيمة نازحين في "مواصي" خان يونس.

وبحسب مصادر طبية فإن مواطنًا أصيب برصاص جيش الاحتلال جراء إطلاق نار إسرائيلي مكثف استهدف خيام النازحين في منطقة بئر 19 جنوبي "المواصي"، فيما أصيب مواطن آخر برصاص جيش الاحتلال في حي الكرامة شمال غربي مدينة غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها صوب المناطق الشرقية لمخيمي البريج والمغازي بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من طائرات الاحتلال العسكرية.

وفي مدينة غزة، نفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف في المناطق الشرقية للمدينة، فيما تواصل إطلاق النار في عدد من المناطق الشمالية والشرقية لقطاع غزة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#دراجة هوائية #الأحياء السكنية #الإبادة الإسرائيلية #نسف المنازل #منتزه بلدية غزة

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