20 لاعباً فلسطينياً في الدوري السوري

سجّل اللاعبون الفلسطينيون حضوراً لافتاً في منافسات الدوري السوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي، بعدما بلغ عددهم 20 لاعباً توزّعوا على عدد من الأندية، في خطوة تعكس اتساع مساحة حضور اللاعب الفلسطيني في الملاعب السورية.

وجاء هذا الحضور بعد السماح للأندية السورية بالتعاقد مع اللاعبين الفلسطينيين ومعاملتهم من الناحية القانونية معاملة اللاعب السوري، وهو ما فتح المجال أمام الأندية للاستفادة من خدمات اللاعبين الفلسطينيين وتعزيز صفوفها قبل انطلاق منافسات الموسم.

ويتصدر الفتوة قائمة الأندية الأكثر تعاقداً مع اللاعبين الفلسطينيين، بعدما ضم إلى صفوفه خمسة لاعبين، هم حارس المرمى براء خروب، والمدافعان عمرو محمود رزق وأمين مزيد، ولاعب الوسط صادق إبراهيم عبيد، والمهاجم عمر صوافطة.

وحل حمص الفداء ثانياً في قائمة الأندية الأكثر اعتماداً على اللاعبين الفلسطينيين، بواقع أربعة لاعبين، هم حارس المرمى مهدي عاصي، ولاعبا الوسط أحمد كلاب ومحمد الغول، والمهاجم جياني توما.

وضم الطليعة ثلاثة لاعبين فلسطينيين، هم المدافع فادي قطميش ولاعب الوسط أحمد الطويل والمهاجم عبد الرحمن وشاح، فيما تعاقد دمشق الأهلي مع ثلاثة لاعبين أيضاً، هم المدافع محمد أبو عواد ولاعب الوسط خالد دادر والمهاجم محمد يامين.

وفي المقابل، اكتفى النواعير بالتعاقد مع حارس المرمى عرفات الترك، بينما ضم حطين لاعب الوسط محمد أيوب علي ربايعة.

ويبرز بين هذه التعاقدات حارس مرمى المنتخب الفلسطيني توفيق علي، الذي انضم إلى صفوف الوحدة، إلى جانب المهاجم إسلام البطران الذي جدّد حضوره مع الكرامة بعد المستوى الذي قدمه مع الفريق في الموسم الماضي.

وبذلك يتوزع اللاعبون الفلسطينيون الـ20 على ثمانية أندية سورية، مع تفاوت واضح في حجم الاعتماد عليهم بين فريق وآخر، إذ يتصدر الفتوة القائمة بخمسة لاعبين، يليه حمص الفداء بأربعة، ثم الطليعة ودمشق الأهلي بثلاثة لاعبين لكل منهما.

ويأتي هذا الانتشار ليمنح اللاعبين الفلسطينيين فرصة جديدة لخوض تجربة احترافية في الدوري السوري، كما يفتح أمامهم المجال لإثبات قدراتهم والحصول على مساحة أكبر في المنافسات الرسمية، في وقت تترقب فيه الأندية مدى قدرة هذه التعاقدات على تقديم الإضافة الفنية خلال الموسم.

وشهدت القائمة أيضاً حالة فسخ عقد مبكرة، بعدما أنهى الحرية ارتباطه بالمدافع الفلسطيني عمر كايد، ليكون أول لاعب فلسطيني يغادر أحد الأندية السورية بعد فسخ عقده خلال الموسم الحالي.

توزيع اللاعبين باختصار: الفتوة 5، حمص الفداء 4، الطليعة 3، دمشق الأهلي 3، الوحدة 1، الكرامة 1، النواعير 1، حطين 1 = 19 لاعباً، إضافة إلى عمر كايد الذي فسخ عقده مع الحرية، ليصل العدد الإجمالي المذكور في المصدر إلى 20 لاعباً.

المصدر / دمشق/ فلسطين أون لاين: