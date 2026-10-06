بمشاركة المتطرف "بن غفير" .. الاحتلال يهدم بناية سكنية من 5 طوابق في القدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بناية سكنية في بلدة الطور بالقدس المحتلة، بعد اقتحام المنطقة بعدة آليات عسكرية ومداهمة محيط البناية، وذلك بإشراف من الوزير الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير.

وأفادت محافظة القدس بأن البناية المهدومة تتكون من خمسة طوابق وتضم أكثر من 70 فردا غالبيتهم أطفال ونساء موزعين على عشرة شقق سكنية.

ونوهت إلى أن سكان البناية خاضوا لسنوات مسارا قضائيا للطعن في قرارات الهدم، وتكبدوا غرامات ومخالفات مالية، قبل أن يتلقوا إخطارًا نهائيًا بالهدم قبل يوم واحد من تنفيذه.

واعتبرت مشاركة بن غفير في عملية الهدم تمثل تحريضا رسميا على المقدسيين ووجودهم، واستغلالا لقضية القدس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، على حساب حقوق الفلسطينيين وحرمة منازل المدنيين.

وقالت إن تحويل عمليات هدم منازل الفلسطينيين إلى مشاهد انتخابية واستعراض للقوة لا يغير من واقع أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، معتبرة أن توظيف هذه السياسات في المنافسة السياسية الإسرائيلية يعكس تصعيدًا في استهداف الوجود الفلسطيني في المدينة.

وتأتي عملية الهدم في إطار تصعيد متواصل لسياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس المحتلة.

ووفق تقرير محافظة القدس للربع الثالث من عام 2026، نفذت سلطات الاحتلال 139 عملية هدم وتجريف في محافظة القدس خلال الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر، كما أصدرت 150 إخطارًا وقرارًا متعلقًا بالهدم والإخلاء والاستيلاء على الممتلكات، بينها 140 إخطارًا وقرارًا بالهدم.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، هدمت السلطات الإسرائيلية منذ مطلع عام 2026 نحو 170 مبنى فلسطينيًا في القدس الشرقية، بذريعة عدم حصولها على رخص بناء تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الحصول على هذه الرخص بالنسبة للفلسطينيين يكاد يكون مستحيلًا. كما وثق المكتب لجوء العديد من الأسر المتضررة إلى المسارات القانونية على مدى سنوات للحصول على رخص البناء أو الطعن في أوامر الهدم، دون أن تكلل تلك الجهود بالنجاح.

وفي السياق ذاته، وثقت الأمم المتحدة تصاعد عمليات الهدم والإخلاء في شرقي القدس، وحذرت من آثارها على الوجود الفلسطيني والاستمرارية الجغرافية والديموغرافية للمدينة، فيما أكدت أن عمليات الهدم والإخلاء القسري تثير مخاوف بموجب القانون الدولي الإنساني.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين: