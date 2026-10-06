الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وأمطار متفرقة اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائمًا إلى غائم جزئي، وتتهيأ الفرصة خلال ساعات الصباح الباكر وحتى الظهيرة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، خاصة الشرقية والجنوبية.

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وخلال ساعات المساء والليل، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، وباردًا نسبيًا في المناطق الجبلية ومعتدلًا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: