أبرز مباريات شهر أكتوبر 2026.. قمم أوروبية وكلاسيكو الأرض

محمد زقوت

يشهد شهر أكتوبر/تشرين الأول 2026 مجموعة من أبرز المواجهات الكروية المرتقبة، مع قمم تجمع كبار الأندية في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والإيطالي.

وتتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى عدد من المباريات النارية، أبرزها مواجهتا برشلونة وباريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ وأرسنال، إلى جانب كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد.

أبرز مباريات أكتوبر 2026

وتأتي أبرز المواجهات وفق المواعيد الموضحة في الجدول:

11 أكتوبر: ليفربول × مانشستر سيتي، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة.

13 أكتوبر: غلطة سراي × برشلونة، الساعة 22:00.

14 أكتوبر: مانشستر سيتي × باريس سان جيرمان، الساعة 22:00.

20 أكتوبر: باريس سان جيرمان × برشلونة، الساعة 22:00.

21 أكتوبر: بايرن ميونخ × أرسنال، الساعة 22:00.

25 أكتوبر: برشلونة × ريال مدريد، الساعة 22:00، في كلاسيكو الدوري الإسباني.

28 أكتوبر: ليفربول × تشيلسي، الساعة 23:00.

31 أكتوبر: إي سي ميلان × إنتر ميلان، الساعة 22:45.

ملاحظة/ حمبع المباريات بتوقيت مكة المكرمة والقدس والقاهرة.





وتمنح هذه المواجهات شهر أكتوبر 2026 زخمًا كبيرًا لعشاق كرة القدم، في ظل تعدد القمم بين الأندية الأوروبية الكبرى، خاصة مع مباريات دوري أبطال أوروبا والكلاسيكو الإسباني وديربي ميلانو.

المصدر / فلسطين أون لاين