السجن المؤبد لكويتي في بريطانيا حاول مهاجمة السفارة الإسرائيلية

قضت محكمة في لندن، الإثنين، بالسجن مدى الحياة لطالب لجوء كويتي، بعد إدانته بمحاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية في العاصمة البريطانية العام الماضي، ومحاولته شن هجوم بسكين.

وحكمت المحكمة على عبد الله البدري (34 عامًا) بالسجن 20 عامًا على الأقل، بعدما دانته هيئة محلّفين في أيار/مايو بالتحضير لأعمال إرهابية وحيازة سكينين.

وفي نيسان/إبريل، أوقفت الشرطة البدري أثناء تسلّقه سياجًا بارتفاع 2,4 متر حول السفارة في غرب لندن، بينما كان يحمل سكينين.

وقال للشرطة إنه أراد "إيصال رسالة، هي وقف قتل الأطفال، ووقف الحرب" في قطاع غزة، وفقًا للنيابة العامة.

وأظهر تسجيل مصوّر، عُرض على هيئة المحلفين، البدري وهو يقول لعناصر الشرطة "أريد ارتكاب جريمة في الداخل، لماذا تمنعونني؟".

وزعمت الشرطة أيضا أنها عثرت على ما وصفته بـ"رسالة استشهاد" لدى تفتيش البدري.

ورُفض طلب لجوء البدري في المملكة المتحدة، بعدما دخل البلاد لأول مرة في آب/أغسطس 2021 في قارب صغير عبر بحر المانش، ثم غادرها ليعود إليها مجددًا في نيسان/إبريل 2025، أيضًا في قارب صغير.

وقال البدري إنه سُجن وتعرّض لسوء معاملة بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان في الكويت.

ولم يُبدِ أي انفعال لدى نطق القاضية كريستينا لامبرت بالحكم.

وأفادت المحكمة بأن الحد الأدنى للعقوبة البالغ 20 عامًا، خُفّض إلى 18 عامًا و207 أيام، مع احتساب المدة التي أمضاها البدري في الحبس الاحتياطي.

المصدر / لندن/ فلسطين أون لاين: