6 انتصارات في منافسات بطولة كأس الألف شهيد

غزة/ مؤمن الكحلوت:

حققت أندية الصداقة، ونماء، وشباب الزوايدة، واتحاد دير البلح، وأهلي النصيرات، والأقصى ستة انتصارات، ضمن منافسات بطولة كأس الألف شهيد، التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وسط منافسات متواصلة على ملاعب قطاع غزة.



وعلى ملعب نادي فلسطين، ولحساب المجموعة الثالثة، حقق الصداقة فوزًا صعبًا على التفاح بهدف دون مقابل، سجله أحمد الجديلي.

وفي المباراة الثانية، تمكن نماء من تجاوز الشمس بنتيجة 2-1، حيث سجل للفائز إسماعيل أبو جراد ومحمد سلمان، بينما أحرز هدف الشمس أحمد أبو مراحيل.

وأدار المباراتين طاقم تحكيم مكوّن من عبد السلام أبو سليسل، وعلاء أبو طه، وآدم حسان.

وعلى ملعب نادي اتحاد دير البلح، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، حقق شباب الزوايدة فوزًا كبيرًا على القادسية بثلاثة أهداف دون رد، حملت توقيع رامي مكي «هدفين» ومحمد السيد.

وفي المباراة الثانية، أمطر اتحاد دير البلح شباك العطاء بخمسة أهداف مقابل هدف، سجلها كريم ريان، وأحمد ناجي، ومحمد أبو عمران، وخالد المسلمي، ومازن عويضة، فيما أحرز هدف العطاء الوحيد عهد البهداري.

وأدار المباراتين طاقم تحكيم ضم محمد الغول، ومحمود أبو مصطفى، وهيثم لقان.

وعلى ملعب نادي خدمات دير البلح، ولحساب المجموعة السادسة، تغلب أهلي النصيرات على جماعي رفح بنتيجة 2-1، وسجل للفائز مؤمن جبر وكرم الحلو، فيما أحرز هدف جماعي رفح أحمد أبو جزر.

وفي المباراة الثانية، وضمن المجموعة ذاتها، حقق الأقصى فوزًا عريضًا على الشوكة بنتيجة 4-1، تناوب على تسجيل أهدافه سليمان أبو يوسف «هدفين»، وبسام جبر، وبهاء الغصين.

وأدار المباراتين طاقم تحكيم مكوّن من فايز عمران، ومحمد اليازجي، وإبراهيم الدعالسة.

وتتواصل منافسات البطولة اليوم بإقامة مباراتين على ملعب نادي فلسطين، حيث يلعب بيت لاهيا مع السلام، في حين يواجه الأهلي الفلسطيني نظيره الجلاء.