حلف مكة يعلن بدء تنفيذ التزامات الدفاع المشترك

أعلنت دول حلف مكة، في بيان مشترك، عقب اجتماعها الطارئ في الرياض، اليوم الاثنين، البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية.

وقالت الخارجية الباكستانية إن باكستان والسعودية وتركيا أكدت إدانة محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضافت أن الدول الثلاث اتفقت على توفير القوات والقدرات العسكرية بموجب اتفاق مكة.

وشملت قرارات الحلف بعد اجتماعه اليوم، تعيين الفريق أول المتقاعد نعمان محمود من باكستان أمينا عاما للحلف لمدة 3 سنوات.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه تم الوصول إلى المراحل النهائية من العمل على مأسسة اتفاق تحالف مكة الدفاعي.

وأوضح فيدان أن الاجتماع كان مقررا لبحث سبل تطوير التحالف، لكن التطورات المتعلقة باليمن والسعودية دفعت إلى عقد اجتماع استثنائي اليوم.

وأضاف أن الاجتماع بحث بصورة شاملة أنواع الدعم التي يمكن تقديمها للدفاع عن السعودية في ضوء التطورات المرتبطة باليمن، إلى جانب مناقشة سبل حل القضية اليمنية بالطرق السلمية ومن خلال الحوار.

وقال فيدان إن لدى السعودية "مقاربة بناءة للغاية" فيما يتعلق بإيجاد حل للأزمة اليمنية.

وأشار إلى أن وزير الدفاع التركي يشار غولر طرح خلال الاجتماع رؤى وصفها بالمهمة والمثمرة بشأن الجوانب العسكرية والعملياتية والفنية للتحالف.

وكان وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، قال الجمعة الماضي إن اللجنة ستعقد اجتماعا طارئا في الرياض لبحث الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله (الحوثيين) على الأراضي السعودية وسبل التعامل معها، إلى جانب استعراض التعاون القائم بين الدول الثلاث.

وأوضح وزير الخارجية الباكستاني، أن المباحثات ستتطرق إلى مقترح للانخراط السياسي مع الحوثيين بدلا من الخيار العسكري، إثر نهج اقترحته إيران لمعالجة الأزمة، مؤكدا أن الفكرة لا تزال في إطار المشاورات الأولية ولم تتخذ شكل عرض رسمي مكتوب.

وعلى صعيد العضوية، كشف دار أن أكثر من 6 دول أبدت اهتمامها بالانضمام إلى الاتفاقية، موضحا أن مناقشة طلبات الانضمام لن تكون ممكنة قبل استكمال تفعيل الاتفاقية بالكامل، وهي عملية قد تستغرق نحو عام.

يُذكر أن الدول الثلاث وقّعت اتفاقية مكة للدفاع المشترك في السابع من أغسطس/آب الماضي، التي تتعهد فيها باعتبار أي هجوم على إحداها هجوما عليها جميعا.

وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، عقد رؤساء أركان جيوش الدول الثلاث اجتماعا في الرياض.

المصدر / جدة/ فلسطين أون لاين: