استخدامات أخرى لكابل الإنترنت لم تكن تعرفها

تخلى العديد من المستخدمين عن استخدام كابلات الإنترنت السلكية "إيثرنت" (Ethernet) منذ ظهور تقنية الواي فاي وانتشارها بين أجهزة توزيع الإنترنت وأجهزة المستخدمين للسهولة التي توفرها.

ورغم أن جزءا من المستخدمين ما زال يفضل كابلات الإنترنت السلكية لأنها تحافظ على استقرار الاتصال وتسمح بنقل سرعات أعلى دون تشويش، فإن هذه الكابلات لها أيضا مجموعة متنوعة من الاستخدامات البعيدة عن نقل الإنترنت.

وأفاد تقرير موقع "إنغادجيت" (Engadget) التقني بأن هذه الاستخدامات تأتي من المزايا الفريدة التي تتمتع بها الكابلات، فهي في النهاية قادرة على نقل الإشارات الكهربائية سواء كانت إنترنت أو صورة وصوت أو حتى طاقة كهربائية مباشرة.

وفيما يلي مجموعة من الاستخدامات المختلفة لكابلات الإنترنت:

نقل الطاقة الكهربائية

يعد نقل الطاقة الكهربائية أو ما يعرف اختصارا باسم "بي أو إي" (PoE) أحد أبرز الاستخدامات الرئيسية والشهيرة لكابلات "إيثرنت"، وذلك لأنه منتشر مع كاميرات المراقبة المنزلية والأجهزة الصغيرة المختلفة.

وتتيح هذه التقنية لكابلات الإنترنت السلكية نقل إشارة الإنترنت والكهرباء معا من خلال مدخل واحد مباشر، وفي هذا المدخل منفذ خاص للفصل بين الإشارة الكهربائية وإشارة الإنترنت.

كما وجد العديد من محبي بناء الأجهزة المنزلية وتعديلها استخدامات أخرى لهذه التقنية إلى جانب كاميرات المراقبة والوحدات المنزلية، إذ يمزجون بينها وبين لوحات "راسبيري بي آي" (Raspberry Pi) لإدارة شبكات الإنترنت والطاقة المنزلية بشكل ذكي وفق تقرير موقع "هاو تو غييك" (How-To Geek) التقني.

الشبكات المحلية

ويمكن استخدام هذه الكابلات أيضا لتوصيل نقاط توزيع وتوسيع الإنترنت، إذ لا تحتاج لإبقاء النقطة بجوار منفذ كهرباء، وكل ما تحتاج إليه هو توصيل كابل الإنترنت مباشرة.

ويشير تقرير موقع "إنغادجيت" إلى إمكانية استخدام كابلات الإنترنت (الإيثرنت) بدلا من كابلات "إتش دي إم آي" (HDMI) لتوصيل الشاشات الخارجية على مسافات طويلة ونقل الصوت والصورة معا بجودة عالية.

ولكن، يتطلب هذا الأمر اقتناء مجموعة متنوعة من المحولات والأجهزة الخاصة التي تتيح لك الاستفادة منها بشكل مباشر.

كما أن جودة النقل تعتمد بشكل كبير على المسافة ونوع الكابل المستخدم، فكلما زادت جودته زادت دقة الصوت والصورة.

وأفاد التقرير بظهور تقنيات حديثة توفر الأمر ذاته دون الاعتماد على كابلات الإنترنت السلكية، ولكن ذلك يجعله خيارا أقل جودة في هذا القطاع.

وتستطيع استخدام كابلات الإنترنت المحلية لتوصيل الأجهزة المختلفة بعضها ببعض دون الوصول إلى الإنترنت، ويعد هذا الاستخدام الأكثر شهرة بين مستخدمي الحواسيب.

ويمكنك من خلال هذا الأمر نقل الملفات بسرعة كبيرة بين الأجهزة المختلفة، فضلا عن إمكانية استخدام اللعب الجماعي المحلي في الألعاب التي تدعمه.

التحكم بالأجهزة

كما تسهل هذه الطريقة إمكانية التحكم في أكثر من جهاز واحد والاستفادة من الموارد الموجودة، مثل الطابعات المتصلة بالشبكات وغيرها من الأجهزة الذكية التي تحتاج إليها المكاتب، فضلا عن إمكانية إجراء مكالمات فيديو وصوت خاصة بين عدة أطراف على الشبكة نفسها.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: