غولان يطالب بإبعاد نتنياهو عن الحكم

طالب رئيس حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي يائير غولان، بضرورة إبعاد رئيس وزراء الاحتلال المجرم بنيامين نتنياهو عن الحكم.

ونشر غولان مقطع فيديو عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، يتضمن أحداثا شهدتها "إسرائيل" خلال ولايات نتنياهو، وسقط فيها قتلى وجرحى، وتسببت بخسائر مادية، وعلق قائلا: "يجب إبعادهم عن المقود"، في إشارة إلى إبعاد حكومة نتنياهو عن الحكم.

وسبق لنتنياهو أن تولى الحكم أكثر من مرة، الأولى منها، كانت من 18 يونيو/ حزيران 1996 إلى 6 يوليو/ تموز 1999، والثانية من 31 مارس/ آذار 2009 إلى 18 مارس 2013، والثالثة: من 18 مارس 2013 إلى 14 مايو/ أيار 2015، والرابعة من 14 مايو 2015 إلى 17 مايو 2020.

فيما جاءت الولاية الخامسة من 17 مايو 2020 إلى 13 يونيو/ حزيران 2021 (حكومة تناوب مع بيني غانتس)، فيما تستمر الولاية السادسة (الحالية) والتي بدأت في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وتضمن فيديو غولان أكثر من حادثة سابقة خلال ولايات نتنياهو، من بينها حادثة طائرة "فلاي دبي"، الأربعاء، حيث شهدت الرحلة التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب وعلى متنها 174 إسرائيليا محاولة للسيطرة على الطائرة، قبل أن يتمكن ركاب وأفراد من الطاقم من إحباطها.

وهبطت الطائرة اضطراريا بسلام، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث ودوافع منفذه.

وأثارت الحادثة انتقادات وتساؤلات في "إسرائيل" بشأن الإجراءات الأمنية المرتبطة بالرحلات الجوية المتجهة إليها، وسط مطالب بالتحقيق في أوجه القصور التي سمحت بوقوعها.

وجاء في الفيديو المنشور لغولان حرائق الكرمل، في 2 ديسمبر 2010، واستمرت لمدة 4 أيام، وأدت إلى احتراق حوالي 25 ألف دونم من مساحة الأحراش الطبيعية، ومقتل أكثر من 44 شخصا، كما تم إجلاء حوالي 17 ألف شخص من منازلهم بسبب وصول النار إليهم.

كما تضمن فيديو غولان حادثة "جبل ميرون"، في 30 أبريل/ نيسان 2021، خلال الزيارة السنوية لقبر الحاخام الشهير شمعون بار يوحاي من القرن الثاني، حيث احتشد عشرات آلاف اليهود الأرثوذكس المتطرفين في موقع في جبل ميرون، قرب حدود "إسرائيل" مع لبنان، قبل أن يبدأ التدافع.

وخلصت لجنة تحقيق إسرائيلية إلى تحميل نتنياهو "مسؤولية شخصية" في الحادث الذي أودي بحياة 45 يهوديا كانوا في موقع ديني في جبل ميرون.

ولم يكتف غولان بذلك، بل أضاف إلى ما سبق هجوم مقاتلين فلسطينيين صبيحة 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية، حيث قتلوا وأصابوا وأسروا إسرائيليين، وقالت حركة "حماس" حينها إن الهجوم جاء "لإنهاء الحصار الجائر على غزة (منذ 2007) وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى".

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: