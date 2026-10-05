بريطانيا تهدد بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا

وجّه السفير البريطاني لدى "إسرائيل" سيمون والترز، الاثنين، رسالة إلى مسؤولين إسرائيليين مفادها أن لندن ستطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا، ما لم تتراجع "تل أبيب" عن قرار إغلاق قنصليتها في القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الاثنين، أن السفير البريطاني بعث بهذه الرسالة إلى مسؤولين إسرائيليين - لم تذكرهم - على خلفية قرار وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر بإغلاق القنصلية البريطانية في شرقي القدس.

وأوضحت أن بريطانيا ستطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا من السفارة الإسرائيلية في لندن ما لم تتراجع "إسرائيل" عن قرار إغلاق قنصليتها في القدس.

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن العلاقات بين بريطانيا و"إسرائيل" تدهورت وبلغت ذروتها مع قرار لندن الشهر الماضي بفرض عقوبات اقتصادية على المستوطنات في الضفة الغربية.

ولفتت إلى أنه ردا على القرار البريطاني، أعلن وزير خارجية الاحتلال في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، إغلاق القنصلية البريطانية في القدس وسحب الاعتمادات الدبلوماسية لموظفيها، ومن المتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ الخميس، إذ أرسلت وزارة الخارجية لاحقا رسالة تلزم القنصلية البريطانية بإغلاق أبوابها خلال 30 يوما.

وكانت 12 دولة، بقيادة بريطانيا وفرنسا وكندا، قد أعلنت اتخاذ خطوات لفرض قيود على التجارة والعلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وتشمل الدول الأخرى الدنمارك وفنلندا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد.

وأكدت الدول في بيان مشترك نيتها فرض قيود وطنية ودعم قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، أو دراسة هذه الإجراءات وغيرها.

وجاءت الخطوة البريطانية بعد أن اعتبرت لندن أن إجراءات "إسرائيل"، ومنها طرح مناقصة لمشروع المستوطنة المعروفة باسم "اي 1" (E1) في الضفة الغربية، تقوض فرص حل الدولتين.

وأعلنت الحكومة البريطانية حظرا على استيراد السلع من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب إجراءات تستهدف الخدمات المقدمة لدعم توسع المستوطنات.

وردت "إسرائيل" بسلسلة من الإجراءات، من بينها إغلاق القنصلية البريطانية في القدس وحظر دخول 12 بريطانيا.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: