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إصابات وإحراق مساكن وحظائر في هجوم للمستعمرين على تجمع معازي جبع البدوي

05 أكتوبر 2026 . الساعة 21:08 بتوقيت القدس
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هجوم للمستعمرين على تجمع معازي البدوي.

أصيب عدد من المواطنين، مساء الاثنين، إثر هجوم شنه مستعمرون على تجمع معازي جبع البدوي قرب بلدة جبع، شمال شرق مدينة القدس، تخلله إحراق عدد من المساكن والحظائر.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات من المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، هاجمت التجمع، واعتدت بالضرب على مواطنين بينهم أطفال ونساء، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، وسط مناشدات الأهالي بضرورة إرسال مركبة إسعاف إلى التجمع لنقل المصابين.

وذكرت المصادر أن المستعمرين حطموا عددا من المركبات خلال الهجوم، كما أقدموا على إحراق عدد من مساكن المواطنين وحظائر الأغنام، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة في الممتلكات.

جاء ذلك بالتزامن مع حماية قوات الاحتلال التي تواجدت في محيط التجمع خلال الاعتداء، ووفرت الحماية للمستعمرين ولم تتدخل لمنع الهجوم.

وبحسب أحدث تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستعمرون منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أكثر من 14,742 اعتداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس، أسفرت عن استشهاد 66 مواطنا.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين:
#القدس المحتلة #هجمات المستعمرين #حظائر الأغنام

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