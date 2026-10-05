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الغرفة التجارية تؤكد على أهمية التكامل بين الدفع الإلكتروني والنقدي

05 أكتوبر 2026 . الساعة 19:51 بتوقيت القدس
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أزمة نقدية حادة في غزة.

أهابت لجنة طوارئ الغرف التجارية الصناعية الزراعية ـ قطاع غزة، بالتجار وأصحاب المحال والمنشآت التجارية ومقدمي الخدمات مواصلة استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، وتشجيع المواطنين على استخدامها، بما يسهم في تخفيف الضغط على السيولة النقدية المحدودة.

ودعت اللجنة، في بيان، الاثنين، إلى مواصلة قبول النقد المتاح لدى المواطنين في التعاملات اليومية، وعدم حرمانهم من شراء احتياجاتهم بسبب عدم توفر وسائل الدفع الإلكتروني لديهم.

وشددت على أهمية عدم فرض رسوم أو فروقات سعرية إضافية على المواطنين بسبب وسيلة الدفع المستخدمة، والالتزام بالأسعار المعلنة.

وأكدت أن الحفاظ على حركة الأسواق وتسهيل وصول المواطنين إلى احتياجاتهم مسؤولية مشتركة، وأن التكامل بين الدفع الإلكتروني والنقد المتاح يمثل ضرورة للتعامل مع الظروف الاستثنائية الراهنة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #الغرفة التجارية #الدفع الإلكتروني #الدفع النقدي

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