إصابات في هجمات للمستعمرين وإقامة بؤرة جديدة في أريحا

أصيب أربعة مواطنين جراء اعتداء المستعمرين عليهم، في قرية إماتين شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين هاجموا بالعصي والحجارة مواطنين أثناء وجودهم في أراضيهم بالمنطقة الشرقية من القرية، المعروفة باسم "أرض الباطن"، واعتدوا عليهم، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم برضوض.

كما أصيب مواطنين جراء اعتداء مستوطنين على تجمع معازي جبع البدوي قرب بلدة جبع، شمال شرق مدينة القدس.

وذكرت المصادر المحلية أن مجموعة من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجمت التجمع واعتدت على المواطنين وممتلكاتهم، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات، فيما ناشد الأهالي إرسال مركبة إسعاف إلى التجمع لنقل أحد المصابين.

وفي السياق، أقام مستعمرون، اليوم الاثنين، بؤرة جديدة في قرية الديوك التحتا شمال غرب مدينة أريحا.

وبحسب مصادر محلية فإن عددا من المستعمرين أقاموا بؤرة جديدة بمنطقة "اسطيح" في الديوك التحتا، بعد أن أحضروا إلى المنطقة معدات وسواتر حديدية وآليات.

يشار إلى أن منطقة اسطيح سبق أن شهدت عمليات هدم وتهجير واعتداءات من المستعمرين، بينها تهجير 15 عائلة في شباط/ فبراير 2026.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: