السيسي: نرفض الالتفاف على وقف إطلاق النار في غزة

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفض بلاده المساس بحصتها من مياه نهر النيل أو تهجير الفلسطينيين أو الالتفاف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة للرئيس المصري، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة شرقي البلاد، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وجاء الاجتماع في إطار "احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة (عام 1973 على إسرائيل التي كانت تحتل أراضي مصرية)"، وفق البيان المصري.

وفيما يتعلق بنهر النيل، قال: "بكل وضوح وحسم إن النيل هو شريان الحياة لمصر، وأساس وجودها عبر آلاف السنين، وإن حصة مصر المائية هي حق تاريخي وقانوني راسخ، لا يقبل الانتقاص منه أو المساس به".

وأضاف: كما كانت دائما، تمد يدها بالتعاون والتنمية المشتركة مع أشقائها في دول حوض النيل، ولن تسمح في الوقت ذاته بأي إجراء يمس أمنها المائي، وستواصل الدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

وشدد مجددا على الرفض التام لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما شدد على ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعدم الالتفاف على تنفيذها وتجاهلها.

المصدر / القاهرة/ فلسطين أون لاين: