مستعمرون يهاجمون قاطفي الزيتون في الضفة ويسرقون ثمارهم

صعّد مستعمرون إرهابيون، اليوم الاثنين، اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين وموسم الزيتون في عدد من قرى وبلدات محافظتي رام الله ونابلس، حيث سرقوا ثمار الزيتون، واعتدوا على الأشجار وقاطفيها، ومنعوهم من مواصلة عملهم، في اعتداءات متزامنة تستهدف أراضي المواطنين ومصادر رزقهم.

وفي قرية أم صفا شمال غرب رام الله، سرق مستعمرون ثمار الزيتون من أراضي المواطنين، بالتزامن مع الاعتداء على الأشجار وضربها بالعصي وتخريبها.

كما سرق مستعمرون، بحماية جيش الاحتلال، ثمار الزيتون من أراضي المواطنين في بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، بالتزامن مع اعتدائهم على الأشجار وضربها بالعصي وتخريبها.

وفي قرية عبوين شمال غرب رام الله سرق مستعمرون ثمار الزيتون من أراضي المواطنين، وسط تحطيم الأشجار.

وفي السياق، هاجمت عصابات من المستعمرين الإرهابيين قاطفي الزيتون في قرية الطيبة شرق رام الله، فيما أفاد مواطنون بأن هذه العصابات بدأت منذ أيام بسرقة ثمار الزيتون في المنطقة.

كما تواصل عصابات المستعمرين سرقة محصول الزيتون في بلدة بيتا جنوب نابلس، في اعتداءات تستهدف أراضي المزارعين ومحاصيلهم، ضمن سياسة ممنهجة لنهب الأرض وثمارها وحرمان أصحابها من الانتفاع بها.

وفي وقت سابق اليوم، هاجم مستعمرون إرهابيون قاطفي الزيتون في منطقة باب الجامع غرب بلدة برقة شمال غرب نابلس.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستعمرين على المزارعين وموسم الزيتون، خاصة خلال موسم القطاف، في محاولة لحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم والاستيلاء على محاصيلهم وتخريب أشجارهم، بما يهدد مصدر رزق آلاف الأسر الفلسطينية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: