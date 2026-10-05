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حماس: الإعدامات الميدانية وجرائم الاحتلال بالضفة لن ترهب شعبنا ولن تزيده إلا ثباتًا ومقاومة

05 أكتوبر 2026 . الساعة 14:54 بتوقيت القدس
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محمود هاني إدعيس

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد الرحمن شديد، اليوم الاثنين، أن استشهاد المواطن محمود هاني إدعيس (41 عامًا) من مدينة يطا جنوب الخليل، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبته عند مدخل بلدة بني نعيم، يأتي امتدادًا لجرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال شديد إن الإعدامات الميدانية وجرائم الاحتلال لن ترهب الشعب الفلسطيني، ولن تزيده إلا ثباتًا وتمسكًا بخيار المقاومة حتى دحر الاحتلال.

ونعى شديد الشهيد إدعيس وجميع شهداء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن جرائم الاحتلال لن تنجح في كسر إرادة الفلسطينيين أو دفعهم نحو التهجير والتفريط بحقوقهم وأرضهم.

ودعا جماهير الشعب الفلسطيني وشبابه في الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى تصعيد حالة النفير والتصدي لجرائم الاحتلال ومستوطنيه، في ظل تصاعد مخططات الاستيطان والتهويد التي تستهدف الأرض والمقدسات والشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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