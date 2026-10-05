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كيروش يقترب من قيادة منتخب عربي جديد

05 أكتوبر 2026 . الساعة 14:52 بتوقيت القدس
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كيروش يقترب من قيادة منتخب عربي جديد
متابعة/ فلسطين أون لاين:

اقترب البرتغالي كارلوس كيروش من تولي القيادة الفنية لمنتخب البحرين، بعد دخوله في مفاوضات جادة مع الاتحاد البحريني لكرة القدم.

وبحسب مصدر صحفية، عقد كيروش جلسة مع مسؤولي الاتحاد البحريني لمناقشة إمكانية توليه مهمة تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة، على أن يتم حسم المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويبحث الاتحاد البحريني عن مدرب جديد خلفًا للكرواتي دراجان تالاييتش، الذي بات قريبًا من الرحيل، عقب خروج المنتخب من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج «خليجي 27» المقامة حاليًا في السعودية.

ورغم أن كيروش يُعد المرشح الأبرز لتولي المهمة، فإن الاتحاد البحريني أجرى اتصالات مع مدربين آخرين تحسبًا لتعثر المفاوضات.

وفي حال إتمام الاتفاق، ستكون البحرين خامس منتخب عربي يتولى كيروش تدريبه، بعد تجاربه السابقة مع الإمارات ومصر وقطر وعُمان.

وفي المقابل، نفى المصدر الأنباء التي ربطت المدرب البرتغالي بتدريب الوداد المغربي، مؤكدًا أن كيروش لم يدخل في مفاوضات مع النادي، ولم يتواصل مع أي مسؤول مغربي خلال الأيام الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
#رياضة #البرتغالي كارلوس كيروش #منخب البحرين

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