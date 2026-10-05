اتهام بالبصق يشعل مواجهة أيرلندا و"إسرائيل".. ومدرب أيرلندا يتحدث عن "الترهيب"

متابعة/ فلسطين أون لاين:

شهدت مواجهة أيرلندا و"إسرائيل" في دوري الأمم الأوروبية أجواءً متوترة، بعدما اتهم مسؤول في المنتخب الأيرلندي أحد لاعبي المنتخب الإسرائيلي بالبصق عليه خلال المشادة التي وقعت بين أفراد المنتخبين أثناء التوجه إلى غرف الملابس.

وبحسب ما أوردته «كووورة»، فقد اتهم داميان دويل، رئيس قسم الأداء البدني في المنتخب الأيرلندي، لاعبًا إسرائيليًا بالبصق عليه، فيما التقطت الكاميرات صوتًا يقول: «لقد بصق عليّ».

من جانبه، قال هيمير هالجريمسون، المدير الفني للمنتخب الأيرلندي، إنه لم يشاهد الواقعة بنفسه، لكنه أشار إلى أن أجواء المباراتين بين المنتخبين كانت شديدة التوتر، مؤكدًا أن لاعبيه شعروا بمحاولات لترهيبهم منذ بداية اللقاء.

وأضاف المدرب الأيرلندي أن لاعبيه حافظوا على هدوئهم رغم التوتر الكبير، مشيرًا إلى أن المباراة كانت قابلة لتشهد عددًا أكبر من البطاقات.

في المقابل، نفى ران بن شيمون، مدرب المنتخب الإسرائيلي، علمه بالواقعة، موضحًا أنه كان داخل غرفة الملابس مع جهازه الفني، وأنه سيحاول التحقق مما حدث قبل التعليق عليه.

وكان التوتر قد تصاعد بين المنتخبين منذ المواجهة الأولى، التي انتهت بفوز أيرلندا بثلاثية نظيفة، وسط جدل واحتجاجات مرتبطة بالمواجهتين على خلفية الحرب في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات