مدرب أيرلندا يطالب يويفا بمنع تكرار مواجهة "إسرائيل" مجددًا

طالب مدرب منتخب أيرلندا لكرة القدم، هيمير هالغريمسون، اليوم الاثنين، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بالتدخل لمنع تكرار مواجهة منتخب بلاده مع منتخب الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: "لا ينبغي أن نواجهه مجددًا".

ونقلت صحيفة "آيريش صن" الأيرلندية عن هالغريمسون، عقب تعادل أيرلندا مع منتخب الاحتلال 1-1، مساء الأحد، في مدينة باكا توبولا الصربية، قوله إن المنتخب الأيرلندي مرّ بـ"أصعب أسبوعين"، مؤكدًا أنه لا يتمنى لأي منتخب وطني خوض التجربة ذاتها.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية مواجهة المنتخبين مجددًا، أجاب هالغريمسون: "لا، لا ينبغي ذلك"، مضيفًا أن قرارًا كهذا ليس من صلاحيات المنتخب الأيرلندي، وإنما يعود إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقال: "هناك دعم كبير لفلسطين في أيرلندا، ولا توجد دول كثيرة تدعم فلسطين بقدر أيرلندا"، مضيفًا: "لا أتمنى لأي منتخب وطني أن يمر بما مررنا به خلال هذين الأسبوعين. لقد تم اختبار جميع أنظمتنا، لذلك ربما يحتاج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى التدخل والقيام بشيء ما".

وكان الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم قد طلب، عقب قرعة دوري الأمم الأوروبية، عدم مواجهة منتخب الاحتلال، في ظل احتجاجات داخل البلاد على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قبل أن يلتقي المنتخبان مرتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وأقيمت المواجهة الأولى في العاصمة دبلن بحضور جماهيري، فيما استضافت مدينة باكا توبولا الصربية المباراة الثانية خلف أبواب مغلقة.

وشهدت المباراة الثانية توترًا بين الجانبين، إذ تحدثت تقارير عن وقوع حادث بين لاعب إسرائيلي وعضو في الجهاز الفني الأيرلندي، بعدما زُعم أن اللاعب بصق باتجاه مدرب اللياقة البدنية الأيرلندي ديريك دويل. وقال هالغريمسون إنه يتوقع فتح تحقيق في الواقعة، بحسب الصحيفة.

كما شهدت نهاية المباراة توترًا بين لاعبي المنتخبين، فيما لم تجر المصافحة التقليدية أو عملية تبادل الأعلام قبل اللقاء، وفق ما كان المنتخب الأيرلندي قد أعلن عنه مسبقًا.

وارتدى لاعبو المنتخب الأيرلندي شارات سوداء خلال المباراة، فيما حنى عدد منهم رؤوسهم أثناء عزف النشيد الإسرائيلي، في موقف سبق أن تكرر خلال المواجهة الأولى بين المنتخبين.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات