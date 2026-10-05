قلق جديد داخل برشلونة .. قضية نيغريرا تعيد ملف دوري الأبطال للواجهة من جديد

متابعة/ فلسطين أون لاين:

عاد ملف قضية نيغريرا إلى الواجهة من جديد، وسط تقارير عن إمكانية تعرض برشلونة لإجراء من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، قد يصل إلى الاستبعاد من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما أوردته صحيفة «ماركا»، فإن لوائح يويفا تمنح الاتحاد الأوروبي صلاحيات لاتخاذ إجراءات تأديبية بحق الأندية، دون أن يكون القرار بالضرورة مرتبطًا بصدور حكم نهائي من القضاء الإسباني.

وتشير تقارير أخرى إلى أن المادة الرابعة من لوائح يويفا تتضمن إمكانية عدم أهلية نادٍ للمشاركة لموسم واحد في حال ثبتت مخالفته لقواعد نزاهة المسابقات.

وأكد النادي الكتالوني أن إجراءات يويفا في قضية نيغريرا مستمرة منذ عام 2023، وأنه لم يتم فتح ملف جديد أو إعادة فتح الملف السابق، موضحًا أن يويفا تلقى مستندات قدمها ريال مدريد، وسيقوم المحققون بتقييمها ضمن التحقيق القائم بالفعل.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات