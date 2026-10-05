شهيد وإصابتان إحداهما خطيرة برصاص الاحتلال شرق الخليل

استشهد مواطن، وأصيب شابان آخران، أحدهما بجروح خطيرة والآخر متوسطة، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدخل بلدة بني نعيم جنوب شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية، بأن مواطنا استشهد، فيما أصيب شابان بجروح خطيرة ومتوسطة، جرى نقل مصابين اثنين إلى المشافي داخل أراضي الـ48، في حين ذكرت مصادر محلية، أن الشهيد هو محمود هاني ادعيس (41 عاما) من مدينة يطا جنوب الخليل.





وكانت مصادر محلية قد أفادت بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر صوب مركبة قرب مدخل بني نعيم، فيما قال الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال منعت طواقمه في الخليل من الوصول إلى الإصابات داخل المركبة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى المصابين داخل المركبة.

المصدر / فلسطين أون لاين