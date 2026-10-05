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بالصور جنود الاحتلال يلتقطون "سيلفي" مع جثمان شهيد استهدفوا مركبته شرق الخليل

05 أكتوبر 2026 . الساعة 13:31 بتوقيت القدس
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جنودًا من قوات الاحتلال وهم يلتقطون صورة "سيلفي" إلى جانب جثمان الشهيد إدعيس

استشهد المواطن محمود هاني إدعيس (41 عامًا)، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل، فيما أصيب مواطنان آخران بجروح، أحدهما خطيرة والآخر متوسطة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاه مركبة فلسطينية قرب مدخل بني نعيم، ما أدى إلى استشهاد إدعيس وإصابة اثنين آخرين كانا داخل المركبة.

وفي مشهد أثار استنكارًا واسعًا، أظهرت مشاهد متداولة جنودًا من قوات الاحتلال وهم يلتقطون صورة "سيلفي" إلى جانب جثمان الشهيد إدعيس، الذي بقي داخل مركبته عقب استهدافها بالرصاص عند مدخل البلدة.

بدوره، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى المصابين داخل المركبة، ما أعاق تقديم الإسعاف لهم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #الاحتلال #استشهاد #الضفة الغربية

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