كيف رد مغردون على شارات 7 أكتوبر في مباراة منتخب الاحتلال وأيرلندا؟

لم تمر الشارات السوداء التي ارتداها لاعبو منتخب الاحتلال الإسرائيلي خلال مباراتهم أمام أيرلندا بهدوء، إذ أثارت تفاعلًا واسعًا، أعاد إلى الواجهة ذاكرة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين على مدى عقود، من دير ياسين والطنطورة وصولًا إلى قطاع غزة.

وارتدى لاعبو منتخب الاحتلال الإسرائيلي الشارات السوداء في إطار إحياء ذكرى قتلى أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلا أن هذه الخطوة فتحت الباب أمام نقاش أوسع حول الذاكرة المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وما إذا كانت تقتصر على أحداث بعينها دون استحضار الضحايا الفلسطينيين على مدى العقود الماضية.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، أعاد ناشطون ومدونون التذكير بأسماء مجازر وعمليات قتل تعرض لها الفلسطينيون، مستعرضين وقائعها وأعداد ضحاياها، في مواجهة ما اعتبروه اختزالًا لذاكرة الصراع في أحداث السابع من أكتوبر.

كما ربط ناشطون بين إحياء ذكرى قتلى تلك الأحداث وبين ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة خلال الحرب، مشيرين إلى أن استحضار الضحايا ينبغي ألا يقتصر على طرف واحد، في ظل تاريخ طويل من الصراع وسقوط آلاف الضحايا الفلسطينيين.

وأعاد الجدل حول الشارات السوداء طرح تساؤلات بشأن الذاكرة الانتقائية للحرب والصراع، وما إذا كان إحياء ذكرى الضحايا يمكن أن يكون منفصلًا عن استحضار ضحايا المجازر التي تعرض لها الفلسطينيون، من دير ياسين والطنطورة وغيرها، وصولًا إلى ما شهده قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات