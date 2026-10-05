روما يفتح الباب أمام لاعب ريال مدريد

متابعة/ فلسطين أون لاين:

دخل نادي روما الإيطالي على خط المنافسة للتعاقد مع البرازيلي إندريك، مهاجم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة اللاعب بالحصول على فرصة أكبر للمشاركة.

وذكرت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية أن روما يضغط من أجل ضم إندريك على سبيل الإعارة في يناير، مستفيدًا من وضع اللاعب الحالي مع ريال مدريد، وعدم حصوله على الدقائق الكافية منذ انتقاله إلى صفوف النادي الملكي.

ويرغب المهاجم البرازيلي في خوض تجربة تمنحه مساحة أكبر للمشاركة والتطور، في وقت تبدو فيه أجواء الدوري الإيطالي خيارًا محتملًا أمامه لاستعادة نسق المباريات وإثبات قدراته.

ويأمل روما في حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية، فيما يبقى القرار النهائي بيد ريال مدريد، الذي سيحدد موقفه من إعارة لاعبه الشاب خلال يناير المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات