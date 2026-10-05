الآلاف من أنصار عمران خان يزحفون نحو إسلام آباد للمطالبة بالإفراج عنه

بدأ آلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق المعتقل عمران خان، الإثنين، مسيرة باتجاه العاصمة إسلام آباد، للمطالبة بالإفراج عنه، وسط تصاعد الخلاف بين حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" والقيادة الباكستانية.

وانطلقت المسيرة، الأحد، من إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، الذي يحكمه الحزب الذي ينتمي إليه خان، على أن تتوقف في عدة مناطق قبل الوصول إلى إسلام آباد.

وقال رئيس حكومة الإقليم سهيل أفريدي، الذي يقود المسيرة: "أدعوكم جميعًا إلى الخروج، وأدعو الشباب إلى الخروج من أجل زعيمكم الذي يقبع في السجن".

ويعود الخلاف بين الحزب والقيادة الباكستانية إلى عام 2022، عندما أطاح البرلمان بخان من منصبه، فيما اتهم الأخير الجيش بالوقوف وراء إقالته، وهي تهمة ينفيها الجيش.

وتفاقمت الأزمة عقب اعتقال خان في مايو/أيار 2023، حين اندلعت أعمال شغب هاجم خلالها أنصاره منشآت عسكرية، لتشن السلطات حملة قمع أسفرت عن اعتقال الآلاف من أنصار "حركة الإنصاف"، فيما أصدرت المحاكم العسكرية لاحقًا أحكامًا بالسجن على العشرات منهم.

وتأتي المسيرة وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة، إذ نشرت السلطات آلافًا من أفراد الشرطة والقوات شبه العسكرية في إسلام آباد ومحيطها، كما وضعت حاويات شحن لتحصين الحي الحكومي الذي يضم البرلمان ومقر إقامة رئيس الوزراء والسفارات الأجنبية.

وأكدت الحكومة أنها لن تسمح للمتظاهرين بدخول العاصمة، فيما قال وزير الداخلية محسن نقوي: "سنضع حدًا للأمر وبشكل نهائي".

المصدر / فلسطين أون لاين