"قمع ممنهج".. أمن السلطة يعتقل صحفياً في طولكرم

أدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، اليوم الاثنين، اعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية الصحفي والمصور الميداني حمزة حمدان من مدينة طولكرم، مطالبة بالإفراج عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.

وقالت اللجنة إن أجهزة مخابرات السلطة استدعت الصحفي حمدان، قبل أن تحوّل الاستدعاء إلى اعتقال، مشيرة إلى أن ذلك جرى دون مذكرة اعتقال قانونية.

وأوضحت أن حمدان، المعروف بتغطيته الميدانية للأحداث في مدينة طولكرم ومخيمها، اعتُقل في سياق ما وصفته بـ"حملة قمع ممنهجة" تستهدف الصحفيين وأصحاب الرأي في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت اللجنة أن الملاحقة، وفقًا لها، لم تعد تقتصر على النشطاء السياسيين، بل امتدت لتشمل صحفيين ومدونين وطلابًا، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن حمدان وكافة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، ووقف سياسات الملاحقة والتضييق بحق الصحفيين والنشطاء وأصحاب الرأي.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات