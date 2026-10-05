الصحة: 6 شهداء في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، عن التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأفادت الوزارة بأن المستشفيات في قطاع غزة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 شهداء، بينهم 3 شهداء جدد، وشهيدان متأثران بإصاباتهما السابقة، إضافة إلى جثمان شهيد تم انتشاله، إلى جانب التعامل مع 26 إصابة جديدة.

وأشارت المعطيات الرسمية الصادرة عن الوزارة إلى أن حصيلة الخسائر البشرية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغت 1,460 شهيداً، و5,116 إصابة، فيما بلغت حالات الانتشال من تحت الركام والمناطق النائية 836 شهيداً.

وبذلك ترتفع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بداية الحرب إلى 74,243 شهيداً و175,232 إصابة بجروح متفاوتة، في ظل استمرار المعاناة الإنسانية والضغط الكبير على المنظومة الصحية.

المصدر / فلسطين أون لاين