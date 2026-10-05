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حماس تشيد بدور المعلم الفلسطيني وتدعو إلى دعم التعليم وتجريم انتهاكات الاحتلال

05 أكتوبر 2026 . الساعة 11:02 بتوقيت القدس
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حماس تشيد بدور المعلم الفلسطيني

أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في اليوم العالمي للمعلمين، الذي يوافق الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، بدور المعلم الفلسطيني في المسيرة النضالية، داعية إلى دعم المنظومة التعليمية وتجريم انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحقها.

وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن اليوم العالمي للمعلمين يحلّ في ظل تواصل جرائم الاحتلال بحق التعليم في فلسطين، بعد ثلاثة أعوام من الإبادة التعليمية والثقافية، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال دمرت أكثر من 90% من البنية التحتية للمدارس والجامعات في قطاع غزة، وقتلت ما يزيد على 1050 معلّمًا ومعلّمة.

وأضافت أن الاحتلال يواصل استهداف المعلمين في الضفة الغربية والقدس المحتلة بالاعتقال والملاحقة والتضييق والقتل، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في التعليم واستهتارًا بالقوانين والمواثيق الدولية.

وأشارت حماس إلى أن تصاعد هذه الجرائم يحمّل المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية مسؤولية تجريمها ووقفها، وإسناد القطاع التعليمي، وتوفير سبل استمرار المسيرة التعليمية، ودعم حق الشعب الفلسطيني في التعليم.

وأشادت الحركة بالمعلمين والمعلمات ودورهم في مسيرة الشعب الفلسطيني النضالية، محييةً أداءهم لرسالتهم رغم تداعيات حرب الإبادة، وقلة الإمكانات، وتصعيد الاحتلال جرائمه وانتهاكاته.

وأكدت أن محاولات أسرلة التعليم ومناهجه، واستهداف المؤسسات التعليمية في القدس، لن تطمس هويتها العربية والإسلامية، ولن تنال من تمسك الجيل المقدسي بها ودفاعه عنها.

ودعت حماس الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التحرك لحماية المنظومة التعليمية ودعمها في غزة والضفة الغربية والقدس، وتهيئة الظروف الإنسانية والمادية والبيئة الآمنة والبدائل اللازمة لاستمرار التعليم، وإفشال أهداف الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #التعليم #المعلم الفلسطيني

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