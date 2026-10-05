الاحتلال يمنع زعيم حزب الخضر البريطاني من دخول فلسطين

قرر وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأحد، منع زعيم "حزب الخضر" في بريطانيا زاك بولانسكي من دخول فلسطين المحتلة، ردا على تبني حزبه قرارا يعتبر أن "الصهيونية شكل من أشكال العنصرية".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن ساعر قرر منع بولانسكي من دخول "إسرائيل"، ردا على تبني حزبه قرارا يعتبر أن "الصهيونية شكل من أشكال العنصرية"، موضحة أن ذلك جرى بالتنسيق مع الجهات الإسرائيلية المختصة.

وفي وقت سابق الأحد، أقر حزب الخضر خلال مؤتمره في مدينة برايتون البريطانية، بأغلبية 56 بالمئة مقابل 44 بالمئة، قرارا يعتبر الصهيونية "أيديولوجية عنصرية".

وباعتماد المقترح، أصبح توصيف الصهيونية بأنها "حركة عنصرية" جزءا من السياسة الرسمية للحزب.

ويدعو القرار إلى إقامة دولة فلسطينية واحدة على كامل أراضي فلسطين التاريخية، يتمتع فيها الجميع، بمن فيهم اليهود، بحقوق متساوية، فيما لا يتضمن إشارة إلى استمرار وجود إسرائيل كدولة منفصلة أو إلى حل الدولتين.

وزعمت الخارجية الإسرائيلية أن القرار "يساوي بين الصهيونية والعنصرية، ويمنح شرعية للكفاح المسلح ضد "إسرائيل"، ويدعو إلى إقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر".

كما ادعت أن القرار "يشكل نصا معاديا للسامية وفق تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA)، لأنه ينكر حق الشعب اليهودي في تقرير المصير".

وكانت خارجية الاحتلال هاجمت "حزب الخضر" في وقت سابق الأحد، وزعمت أنه "تحول إلى جهة داعمة للإرهاب"، داعية الأحزاب البريطانية، وفي مقدمتها حزب العمال الحاكم، إلى رفض القرار.

وعقب التصويت، قال متحدث باسم "حزب الخضر" إن القرار يحدد موقف الحزب الصريح المناهض للصهيونية باعتبارها "مشروعا سياسيا عرقيا-قوميا".

وشدد المتحدث على ضرورة عدم الخلط بين مناهضة الصهيونية ومعاداة السامية، وفق ما جاء في وسائل إعلام بريطانية.

وفي 2024، أصبح "حزب الخضر" أول حزب سياسي في إنجلترا وويلز يصوت على الاعتراف بالحكومة الإسرائيلية باعتبارها "نظام أبارتهايد" (فصل عنصري).

ومنذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قتلت "إسرائيل" أكثر من 74 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 175 ألفًا في قطاع غزة، وفق بيانات فلسطينية، فيما تعرض نحو 90 بالمئة من البنية التحتية في القطاع للدمار.

المصدر / فلسطين أون لاين