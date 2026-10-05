الذهب يرتفع مع انحسار توقعات رفع الاتحادي سعر الفائدة في أكتوبر

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الإثنين بعدما خفضت بيانات اقتصادية ضعيفة في الآونة الأخيرة توقعات ‌رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في أكتوبر/ تشرين الأول.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 4153.32 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:22 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.5 في المئة إلى 4182.40 دولار.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ بأكثر من المتوقع في سبتمبر/ أيلول، كما جرى تعديل أعداد الوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين بالخفض بشكل حاد، ما كاد يستبعد رفعا آخر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي هذا الشهر.

وكان صناع السياسات في المجلس يميلون بالفعل إلى عدم رفع أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي لإتاحة الوقت لهم لدراسة المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ خطوة جديدة، وأبقى تقرير سوق العمل الذي جاء أضعف من المتوقع يوم الجمعة هذا ‌النهج قائما.

ورفع البنك المركزي الأمريكي الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة 25 ‌نقطة أساس إلى نطاق بين 3.75 في المئة وأربعة في المئة.

وغالبا ما تضغط أسعار الفائدة المرتفعة على الذهب، إذ تجعل الاحتفاظ بالأصل ‌الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية إنها ستطلق حملة عسكرية كبرى لاستعادة جميع المناطق في البلاد التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية واحدا في المئة إلى 60.97 دولار، وزاد البلاتين 0.4 في المئة إلى 1705.70 دولار، وصعد البلاديوم 0.7 في المئة إلى 1176 دولارا.