رقعة العزلة تتسع.. تحولات المقاطعة الدولية والتداعيات الإستراتيجية على الكيان الصهيوني

تشهد الساحة الدولية في المدة الأخيرة تحولات جذرية في طبيعة تعاطي الحكومات والمجتمعات مع كيان الصهاينة، متجاوزة الأطر الدبلوماسية التقليدية والبيانات السياسية المعتادة. فقد كشفت تقارير صحفية عديدة، من بينها ما نشرته صحيفة هآرتس، عن اتساع متسارع لمظاهر الابتعاد والمقاطعة، لتشمل مجالات حيوية متعددة تشمل الاقتصاد والثقافة والرياضة والحياة العامة في عواصم ومدن عالمية عديدة. هذا الحراك المتصاعد لا يمثل مجرد ردود فعل عابرة، بل يعكس تحولًا أعمق في المزاج الدولي العام تجاه السياسات الصهيونية، ولا سيما في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة وما خلفته من مآسٍ إنسانية غير مسبوقة أثارت استياءً واسع النطاق على المستويين الرسمي والشعبي.

إن أبرز *ما يميز موجة المقاطعة الراهنة هو انتقالها من دوائر النقاش السياسي الضيقة إلى مجالات التطبيق العملي والمؤسسي*. فعلى الصعيد الاقتصادي، بدأت خطوات أوروبية عملية تتبلور تدريجيًا، تمثلت في قيام بعض الدول باتخاذ إجراءات صارمة تتعلق بتمييز ومقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية المقامة على الأراضي المحتلة. وتزامنت هذه التحولات مع تصاعد الضغوط التي تمارسها منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والاتحادات الطلابية في عدد من الدول لمراجعة الاتفاقيات التجارية والاستثمارات الكبرى المرتبطة بالسوق "الإسرائيلي".

ولم تقتصر هذه التداعيات على الاقتصاد والتجارة، بل امتدت لتطال قطاعات القوة الناعمة التي طالما اعتمد عليها الكيان الصهيوني لتحسين صورته الذهنية في الخارج، كالرياضة والثقافة والفن والأكاديميا. فقد شهدت دول مثل إيرلندا حركات شعبية ورسمية دعت بوضوح إلى مقاطعة الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تضم فرقًا "إسرائيلية". وفي ذات السياق، أقدمت مؤسسات ثقافية وفنية وأكاديمية في عدة عواصم أوروبية على إلغاء أو تأجيل مهرجانات وعروض وعلاقات تعاون مشتركة، مما يعكس تراجعًا ملحوظًا في مساحة القبول العام للأنشطة "الإسرائيلية" على المسرح الدولي.

ماذا نستنتج من ذلك؟

1. أثبتت التطورات المتتالية أن الرأي العام العالمي بات قادرًا بصورة أكبر على التمييز بين الخطاب الدعائي والواقع الميداني، مما أدى إلى تراجع فعالية السرديات التي تحاول إضفاء الشرعية على السياسات الصهيونية.

2. إن تحول المقاطعة من مبادرات فردية عاطفية إلى خطوات مؤسسية ممنهجة تقودها جامعات وشركات ونقابات يضمن لها استدامة أطول وتأثيرًا هيكليًا أعمق على المدى البعيد.

3. إن المبادرات الأوروبية المتعلقة بمنتجات المستوطنات تمثل سابقة قانونية واقتصادية قابلة للتوسع، مما ينذر بفرض قيود تجارية ومالية أشمل قد تثقل كاهل الاقتصاد "الإسرائيلي".

4. إن فقدان السيطرة على الفضاءات الثقافية والرياضية والأكاديمية يعني خسارة تدريجية للأدوات التي استخدمها الكيان الصهيوني طويلًا لاختراق المجتمعات الغربية وتحسين صورته الخارجية.

إن هذه المؤشرات المتمثلة في اتساع نطاق المقاطعة تشكل علامة فارقة في مسار العلاقات الدولية للكيان الإبادي الإجرامي، حيث بات يواجه بيئة عالمية شديدة التوجس والرفض لسياساته. *وإذا استمرت وتيرة هذه الضغوط الشعبية والمؤسسية في التصاعد، فإن دولة الكيان ستجد نفسها محاصرة بمنظومة متكاملة من العزلة المتعددة الأبعاد* التي سيكون من الصعب جدًا احتواء تداعياتها المستقبلية على مكانتها الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين