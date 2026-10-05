اعتقال في أمريكا بتهمة التجسس لصالح الصين

ألقت السلطات الأمريكية القبض على امرأة في ولاية كاليفورنيا ووجّهت إليها تهمة التجسس لصالح مسؤولين صينيين، شملت مراقبة نجل رئيس تايوان داخل الأراضي الأمريكية، بحسب ما أعلنه مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) ووزارة العدل الأمريكية.

وأوضح بيان صادر عن (FBI) أن السلطات توقفت المدعوة وانيينغ تشانغ (34 عاماً)، المعروفة أيضاً باسم "هيذر والمقيمة في مدينة إيرفاين بكاليفورنيا، يوم الأحد في مطار لوس أنجليس الدولي أثناء محاولتها المغادرة إلى الصين. ووجّهت إليها السلطات الاتحادية تهمة العمل كعميل غير مسجل لصالح حكومة أجنبية.

تفاصيل المراقبة والتحركات

وفقاً لوزارة العدل الأمريكية، سافرت تشانغ إلى مدينة سياتل عام 2025 بتوجيه مباشر من مسؤولين صينيين، حيث جمعت وأرسلت لهم صوراً ومقاطع فيديو وبيانات لوحات سيارات تتعلق بنجل رئيس تايوان لاي تشينغ-ته وأسرته.

وأفاد بيل إسايلي، النائب الأول للمدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى في كاليفورنيا، بأن المتهمة استخدمت أساليب سرية لتجنب كشف أمرها، ولم تفِ بالالتزام القانوني بتبليغ السلطات الأمريكية بعملها لصالح جهة أجنبية. ومن المقرر أن تمثل تشانغ اليوم الاثنين أمام محكمة اتحادية في لوس أنجليس.

وعلى الرغم من أن السلطات لم تذكر اسم الشخص المستهدف صراحة في البيان الأولي، إلا أنها أشارت لاحقاً إلى تقرير صحفي لـ "نيويورك بوست" يؤكد أن المستهدف هو "لاي تينغ-يو"، نجل الرئيس التايواني المقيم في الولايات المتحدة.

المصدر / وكالات