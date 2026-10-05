واشنطن تسحب جميع قاذفاتها المتمركزة في قاعدة فيرفورد البريطانية

سحبت القوات الجوية الأمريكية جميع قاذفاتها المتمركزة في قاعدة جوية عسكرية تديرها الولايات المتحدة في إنكلترا وتُستخدم لضرب إيران، وذلك في أعقاب تحقيق في هجوم وصف بـ"الإرهابي" استهدف قاعدة سلاح الجوّ الملكي في فيرفورد.

وتمت إعادة نشر القاذفات في قواعدها المعتادة في الولايات المتحدة، وفقا لمسؤول في البنتاغون لم يصرّح له بمناقشة التحركات العسكرية الحساسة وتحدث يوم الأحد شريطة عدم الكشف عن هويته.

ورصد مراقبو الطيران مثل تحالف تتبع الطيران العسكري العشرات من القاذفات من طراز بي -52 و بي -1 وهي تعمل من قاعدة سلاح الجوّ الملكي في فيرفورد منذ الأيام الأولى للحرب الإيرانية. ورصد المراقبون مجموعة من القاذفات من طراز بي-1 تحلّق خارج القاعدة يوم الأحد.

المصدر / وكالات