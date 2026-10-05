جيش الاحتلال يقتل شخصاً في جنوب سوريا

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي شخصاً في جنوب سوريا، فجر الاثنين، زعم أنه حاول التسلل إلى موقع عسكري داخل المنطقة التي تحتلها "إسرائيل" في جنوب البلاد.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن جنوده "رصدوا قبل قليل مشتبهاً به يحاول التسلل إلى موقع عسكري داخل المنطقة الأمنية في جنوب سوريا"، مضيفاً أن الجنود أطلقوا النار عليه بعد "عملية تحديد سريعة"، ما أدى إلى استشهاده.

وأكد الجيش عدم وقوع إصابات في صفوف جنوده.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، توغلت قوات الاحتلال خارج المنطقة العازلة المحاذية لهضبة الجولان المحتلة، وسيطرت على مناطق إضافية في جنوب سوريا، وصولاً إلى جبل الشيخ الفاصل بين لبنان وسوريا. وتطلق "إسرائيل" على المناطق التي توغلت فيها اسم "المنطقة الأمنية"، وأعلنت عزمها إبقاء قواتها فيها.

ويؤكد مسؤولون إسرائيليون أن قواتهم لا تعتزم الانسحاب من المناطق التي توغلت فيها.

ومنذ ذلك الحين، شنت "إسرائيل" مئات الغارات الجوية على سوريا، استهدفت في معظمها مواقع عسكرية.

المصدر / وكالات