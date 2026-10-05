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شهيد وإصابات في قصف وإطلاق نار ونسف إسرائيلي بغزة

05 أكتوبر 2026 . الساعة 08:54 بتوقيت القدس
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وصول شهيد وأربعة جرحى، بينهم أم وطفلاها، إلى مجمع ناصر الطبي، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المواصي غربي خان يونس، جنوبي قطاع غزة. (تصوير تامر قشطة)

استشهد مواطن وأصيب آخرون، بينهم أم وطفلاها، اليوم الإثنين، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بوصول الشهيد والمصابين إلى مجمع ناصر الطبي، عقب استهداف الاحتلال للمنطقة.

كما وأصيب عدد من المواطنين، أحدهما بجراح خطيرة، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين غرب مدينة خانيونس، بالتزامن مع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار، إلى جانب تنفيذ عملية نسف واسعة.

وأفاد مستشفى ناصر الطبي بوصول عدد من الإصابات، بينها إصابة خطيرة، جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في محيط أبراج طيبة غرب مدينة خانيونس.

وفي وقت سابق، أطلقت طائرات مروحية إسرائيلية النار تجاه المناطق الشرقية من مدينة خانيونس، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف استهدف مناطق شرقي خانيونس.

كما أطلقت قوات الاحتلال نيرانها تجاه المناطق المحيطة بمدينة حمد شمالي خانيونس، فيما أطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه سواحل المدينة.

وفي المحافظة الوسطى، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف صوب منازل المواطنين في مخيمي البريج والنصيرات.

كما أطلقت طائرات مروحية إسرائيلية النار تجاه المناطق الشرقية من مخيم البريج.

وفي مدينة غزة، نفذ جيش الاحتلال عملية نسف واسعة في المناطق الشرقية من المدينة.

وأمس الأحد، استشهد 4 مواطنين بينهما طفلة، وأصيب آخرون في قصف وإطلاق نار إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قصف إسرائيلي #تصعيد #نسف منازل

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