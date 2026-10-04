غيابات الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري 2026-2027.. الموعد والقناة الناقلة

محمد زقوت

تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك، في واحدة من أبرز مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي الفريقان مساء الأحد 11 أكتوبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة لموسم 2026-2027.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة في ظل تقارب موقف الفريقين بجدول الترتيب، إذ يدخل الزمالك القمة في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث بالرصيد نفسه، وسط منافسة قوية ورغبة من كل فريق في حسم المواجهة لصالحه.

ما هي غيابات الزمالك أمام الأهلي؟

يفقد الزمالك خدمات الثنائي عمرو ناصر ومحمد السيد خلال مواجهة الأهلي، بسبب الإصابة وعدم اكتمال الجاهزية.

ويغيب عمرو ناصر بسبب استمرار معاناته من تمزق في العضلة الخلفية، حيث يواصل برنامجه التأهيلي، فيما يواصل محمد السيد التأهيل للتعافي من إصابة في القدم وشرخ في مشط القدم، ما يحول دون مشاركته في القمة.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال يأمل في استعادة خدمات اللاعبين قبل المواجهة، إلا أن حالتهما البدنية لم تصل إلى المستوى الذي يسمح بالمشاركة، لتتأكد غيابهما عن اللقاء.

ما هي غيابات الأهلي أمام الزمالك؟

على الجانب الآخر، تأكد غياب الثنائي كريم الدبيس وعمرو الجزار عن صفوف الأهلي في مواجهة الزمالك.

ويغيب كريم الدبيس، الظهير الأيسر للفريق، بسبب استمرار إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة اليمنى، بينما يغيب عمرو الجزار بعد تعرضه لـقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة المقاولون العرب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة والقدس ومكة المكرمة وذلك مساء يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت، الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

المصدر / فلسطين أون لاين