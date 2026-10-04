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أجهزة السلطة تعتقل الصحفي حمزة حمدان في طولكرم

04 أكتوبر 2026 . الساعة 20:28 بتوقيت القدس
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الصحفي حمزة حمدان

اعتقلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، الأحد، الصحفي حمزة حمدان في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وحمدان صحفي يعمل مراسلًا لشبكة "قدس" الإخبارية، وسبق أن تعرض للاعتقال والمضايقة أثناء عمله الصحفي في طولكرم، كما وثّق مركز مدى تعرضه لانتهاكات خلال تغطيته للأحداث في المدينة.

ويأتي الاعتقال في وقت تتواصل فيه الانتقادات الحقوقية لممارسات الاحتجاز داخل سجون السلطة، إذ أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت سابق عن قلقه إزاء تقارير تتعلق بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة بحق محتجزين لدى السلطة، بينهم صحفيون ونشطاء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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