فجر الاثنين.. لوحة فلكية تجمع الهلال والمريخ وعنقود "خلية النحل" في السماء

تتزين السماء الشرقية قبل شروق شمس يوم غد الاثنين بحدث فلكي مميز؛ إذ يلتقي الهلال المتضائل بكوكب المريخ المتألق بلونه البرتقالي في مشاهدة بالعين المجردة، بينما يعلوهما كوكب المشتري ببرق ساطع.

وتتضاعف جمالية اللوحة السماوية بوجود عنقود "خلية النحل" النجمي أسفل القمر مباشرة؛ وهو تجمع فلكي يبعد عن الأرض نحو 600 سنة ضوئية ويضم زهاء ألف نجم.

ويبدو العنقود للراصدين بالعين المجردة تحت السماء المظلمة كبقعة ضبابية خفيفة ساحرة، فيما يتيح استخدام المناظير المزدوجة والتلسكوبات الصغيرة رؤية تفاصيل نجومه بوضوح جلي قبل تبدد المشهد مع بزوغ ضوء الفجر.

المصدر / فلسطين أون لاين