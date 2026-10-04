اتحاد المقاولين يرفع جاهزية شركات غزة بمعايير "ISO"

نظّم اتحاد المقاولين الفلسطينيين، الأحد، ورشة عمل بعنوان "أنظمة إدارة الجودة الدولية"، بهدف تعزيز معرفة شركات المقاولات بالمعايير الدولية ورفع جاهزيتها لمشاريع التعافي وإعادة الإعمار المقبلة.

وحاضر في الورشة المهندس موسى الأسطل، الخبير الدولي في أنظمة إدارة الجودة ISO، حيث استعرض أبرز المعايير ذات الصلة بقطاع المقاولات ومتطلبات تطبيقها والفوائد التي توفرها للشركات.

وأكد المدير التنفيذي للاتحاد، المهندس أحمد أبو راس، أهمية تعزيز المعرفة بالأنظمة والمعايير الدولية، بما يسهم في تطوير أداء شركات المقاولات ورفع جاهزيتها للمرحلة المقبلة.





وتناولت الورشة ثلاثة أنظمة رئيسية، هي ISO 9001 لإدارة الجودة، وISO 14001 للإدارة البيئية، وISO 45001 للسلامة والصحة المهنية، باعتبارها منظومة متكاملة لتحسين جودة الأعمال، والحد من المخاطر، ورفع كفاءة إدارة الموارد وحماية العاملين والبيئة.

كما ناقشت الورشة متطلبات تطبيق هذه الأنظمة، بما يشمل ضبط الجودة والمشتريات والموردين، وإدارة مخلفات البناء، والحد من التلوث، وترشيد استهلاك الموارد، وتقييم مخاطر العمل، وتوفير التدريب ومعدات الوقاية، والاستعداد للطوارئ والتحقيق في الحوادث.





وأكد المشاركون أن تطبيق أنظمة الجودة بصورة متكاملة يسهم في بناء شركات مقاولات أكثر تنظيمًا واستدامة وجاهزية، ويعزز قدرتها على تلبية متطلبات المشاريع والمناقصات والشراكات المستقبلية.

وشددت الورشة على أن الحصول على شهادة ISO ليس هدفًا بحد ذاته، وإنما تكمن أهميته في تطبيق نظام إداري فعال ينعكس على جودة العمل وسلامة العاملين وحماية البيئة وتعزيز ثقة العملاء والجهات المتعاقدة.

المصدر / فلسطين أون لاين