بعد ضغوط مؤيدة لفلسطين.. كلية بريطانية تقطع شراكتها مع "تيفا" الإسرائيلية

أنهت كلية التمريض الملكية البريطانية (RCN) شراكتها التجارية مع شركة الأدوية الإسرائيلية "تيفا"، وألغت رعايتها لفعالية مهنية مقررة في لندن، بعد ضغوط من مجموعات مؤيدة لفلسطين.

وأكدت رئيسة المجلس الحاكم للكلية، كارميل أوبويل، أن "تيفا المملكة المتحدة" لن تعود راعية لفعالية قمة قيادة التمريض، موضحة أن مراجعة إضافية للعلاقة أظهرت وجود عمليات تابعة للشركة كانت موضع عقوبات قانونية وتدقيق علني، بما لا يتوافق مع قيم الكلية.

وجاء القرار عقب حملة قادتها مجموعتا "ممرضون من أجل فلسطين" و"تحالف الرعاية الصحية في بريطانيا للضغط على الكليات الملكية"، وسط دعوات لمراجعة العلاقات التجارية مع شركات مرتبطة بـ"إسرائيل".

ورحبت حملة "ممرضون من أجل فلسطين" بالقرار، فيما أعربت "تيفا" عن خيبة أملها، معتبرة أن قطاع الرعاية الصحية "تم تسييسه"، ومعلنة سعيها إلى إجراء مزيد من الحوار مع الكلية.

ويأتي القرار بالتزامن مع ضغوط مماثلة على الكلية الملكية للصيدلة في بريطانيا لإنهاء علاقتها مع "تيفا"، وإلغاء رعايتها لمؤتمرها السنوي المقبل.

المصدر / وكالات