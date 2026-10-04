دفعة جديدة اليوم.. التعليم العالي يوضح آلية قبول طلبة الطب في غزة

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، بيانًا توضيحيًا بشأن اختبار القدرات الخاص بالطلبة الراغبين في الالتحاق بتخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة في مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة، موضحةً آلية الاختبار والقبول والدفعات المقبلة.

وأكدت الوزارة أن عدم قبول بعض الطلبة لا يرتبط بالحكم على قدراتهم أو إمكاناتهم، وإنما بمحدودية المقاعد المتاحة مقارنة بالأعداد الكبيرة من المتقدمين، مشيرةً إلى أن عدد المتقدمين بلغ نحو 6000 طالب وطالبة، مقابل أعداد محددة تستطيع البرامج استيعابها وفق متطلبات الجودة.

وأوضحت أنه جرى تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والجامعات الأربع للإشراف على مختلف مراحل العملية، بدءًا من إعداد الاختبار وتنفيذه، وصولًا إلى استخراج النتائج وترتيب الطلبة.

وبينت أن المرحلة الأولى من الامتحان نُفذت لنحو 4000 طالب وطالبة، فيما جرى تنظيم جلسة إضافية للطلبة الذين تعذر عليهم التقدم في الجلسة الأولى، بسبب الظروف الاستثنائية، لا سيما انقطاع الكهرباء والإنترنت وعدم تمكن عدد من الطلبة من الوصول إلى قاعات الاختبار، وذلك لضمان تكافؤ الفرص وعدم تحميلهم تبعات ظروف خارجة عن إرادتهم.

وأضافت الوزارة أن ترتيب الطلبة جرى وفق المعادلة المعتمدة التي تجمع بين نتائج الثانوية العامة ونتائج اختبار القدرات، حيث قُبل أصحاب أعلى المتوسطات وفق الطاقة الاستيعابية للبرامج، وبلغ عدد المقبولين في المرحلة الحالية نحو 1500 طالب وطالبة.

وأشارت إلى توزيع المقبولين على ثمانية برامج في الجامعات الأربع، وفق الطاقة الاستيعابية المحددة لكل برنامج، وبما يراعي قدرة الجامعات على توفير المتطلبات الأكاديمية والتدريبية والسريرية والمخبرية اللازمة لضمان جودة التعليم.

ولفتت إلى أنه، مراعاةً للظروف الإنسانية والتعليمية الاستثنائية التي يعيشها طلبة قطاع غزة، وعدم قدرة كثير منهم على مغادرة القطاع للالتحاق بجامعات أخرى، جرى رفع أعداد القبول بنسبة 20% فوق الطاقة الاستيعابية الأساسية للبرامج.

وأعلنت الوزارة أنه ستتم متابعة أعداد الطلبة الذين يلتحقون فعليًا بالبرامج، وفي حال عدم اكتمال الشعب ووصولها إلى الحد الأعلى المسموح به، سيتم اليوم قبول دفعة جديدة من الطلبة وفق الطاقة الاستيعابية المتاحة والبيانات الواردة من الجامعات.

كما أكدت أنه سيتم النظر في زيادة إضافية تصل إلى 10% لكل برنامج، بهدف استيعاب أعداد أخرى من الطلبة الذين حالت الظروف الراهنة دون مغادرتهم قطاع غزة.

وشددت الوزارة على أن تنظيم اختبار القدرات وآلية القبول جاءا بهدف تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والحفاظ على جودة التعليم والالتزام بالطاقة الاستيعابية الفعلية للبرامج، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي يمر بها طلبة قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين