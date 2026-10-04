إصابات واعتداءات وسرقة للزيتون.. الاحتلال يصعّد في الضفة

أصيب خمسة مواطنين، الأحد، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين عليهم بالضرب في بلدتين شمال غرب نابلس، فيما اقتحم مستعمرون أطراف بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله، وسرقوا ثمار الزيتون من أراضي المواطنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مساء اليوم مع إصابة أربعة شبان جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب في بلدة بيت امرين، شمال غرب نابلس، ونقلتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق، أصيب مواطن يبلغ من العمر 45 عاماً برضوض وجروح، إثر اعتداء عدد من المستعمرين عليه بالضرب في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس. وأوضحت مصادر محلية أن المستعمرين عرقلوا عمل طواقم الإسعاف ومنعوها من الوصول إلى المصاب لفترة من الوقت.

وفي رام الله، اقتحم مستعمرون أطراف بلدة المزرعة الشرقية، فيما تعمد أحدهم عرقلة حركة مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين بلدتي رمون ودير دبوان.

وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين سرقوا ثمار الزيتون من أراضي المواطنين في بلدتي رمون ودير دبوان، بحماية قوات الاحتلال، بالتزامن مع استمرار اعتداءاتهم على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون، فيما أثار اقتحام أطراف المزرعة الشرقية حالة من التوتر في المنطقة.

وفي السياق، أظهر تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال والمستعمرين نفذوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما مجموعه 62,916 اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، بينها 48,174 اعتداءً نفذها جيش الاحتلال و14,742 اعتداءً نفذها المستعمرون.

وبحسب الهيئة، تصدرت الخليل المحافظات بعدد الاعتداءات بواقع 10,840 اعتداءً، تلتها رام الله والبيرة بـ10,594، ثم نابلس بـ10,261، والقدس بـ7,315 اعتداءً.

المصدر / فلسطين أون لاين+وفا