مختص: نتنياهو لم يحقق أهداف الحرب بغزة ويبحث عن جغرافيا للتهجير

غزة-رام الله/ محمد الأيوبي

قال المختص في الشأن الإسرائيلي نزار نزال، إن "إسرائيل" لم تتعامل مع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والموقع في شرم الشيخ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 باعتباره مسارًا يقود إلى انسحاب كامل لجيش الاحتلال من القطاع، أو انتقال إلى مرحلة سياسية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يمثل بالنسبة لها "محطة سياسية" لا ترغب في الوصول إلى مراحلها اللاحقة.

وأوضح نزال لـ"فلسطين أون لاين"، أن "إسرائيل" "لن تذهب إلى المحطات السياسية"، سواء تلك المتعلقة بوقف إطلاق النار أو الانسحاب أو فتح المعابر أو أي تفاصيل أخرى تتطلب التعامل مع الواقع السياسي داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل "لا تتعامل مطلقًا مع قطاع غزة سياسيًا، وإنما تتعامل معه من المنظور الأمني فقط".

وأشار إلى أن هذا النهج ينعكس أيضًا على الوضع السياسي الداخلي في "إسرائيل"، ولا سيما على شعبية حزب الليكود، موضحًا أن "أي انسحاب من شبر واحد من قطاع غزة، أو وقف للعمل العسكري والاستهدافات اليومية، بالتأكيد سيؤثر على شعبية الحزب، ويمكن أن يذوب ويتلاشى"، بحسب اعتقاده.

وفيما يتعلق بأهداف حكومة الاحتلال، قال المختص في الشأن الإسرائيلي، إن "الهدف المركزي لحكومة نتنياهو والطبقة الحاكمة والبيئة السياسية في "إسرائيل" هو التهجير، ولا شيء آخر سوى التهجير"، وفق تقديره.

وأضاف أن المقترحات التي طُرحت خلال الحرب لم تؤد إلى تغيير هذا الهدف، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح ورقة "استسلام وخديعة"، لكن "لا تلتزم بها لا "إسرائيل" ولا أمريكا"، قبل أن يعود الحديث مجددًا عن التهجير.

واعتبر نزال أن الأهداف الثلاثة التي وضعها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للحرب على غزة لم تتحقق، مشيرًا إلى أن هذه الأهداف، من وجهة نظره، "عبارة عن غطاء من أجل تهجير سكان قطاع غزة".

وقال إن نتنياهو "ما زال يبحث عن جغرافيا لاستقبال سكان قطاع غزة"، مؤكدًا أن "الهدف المركزي في رؤية نتنياهو لقطاع غزة هو طرد السكان الفلسطينيين، أو على الأقل تقليل عدد السكان الفلسطينيين داخل القطاع".

وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الموقع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والتفاهمات المعلنة في تموز/يوليو 2026 بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين