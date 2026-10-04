تركيا تبدأ تصنيع "توركسات 7A" قبل نهاية العام

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إن بلاده تستهدف بدء تصنيع القمر الصناعي "توركسات 7A" قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أورال أوغلو، في تصريح لوكالة "الأناضول" خلال فعاليات مهرجان "تكنوفيست جنوب شرق تركيا" في ولاية شانلي أورفا، أن الوزارة أجرت مباحثات مع شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، ومؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي التركية "توبيتاك"، وشركة خاصة بشأن تصنيع القمر الصناعي.

وأضاف: "سنبدأ عملية التصنيع قبل نهاية العام، وسنرى القمر الصناعي 7A، الذي أنتجناه محليًا ووطنيا، في الفضاء خلال بضع سنوات".

وأشار إلى استمرار تركيا في إنتاج أقمارها الصناعية، بالتوازي مع شراء أقمار من شركات عالمية، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات والطيران.

ولفت إلى أن أقمار "توركسات" تصل بخدماتها إلى نحو 5.5 مليارات شخص حول العالم، مؤكدًا أن الاستثمارات في مجال الأقمار الصناعية تحقق عوائدها خلال بضع سنوات.

وفي سياق متصل، أشار أورال أوغلو إلى استضافة ولاية أنطاليا، جنوبي تركيا، الدورة الـ77 للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية "IAC 2026" خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأكد أن تركيا ستشارك في المؤتمر للاستفادة من الخبرات والمعارف العالمية في مجالي تشغيل الأقمار الصناعية والاتصالات.

المصدر / وكالة الأناضول