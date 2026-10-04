الاحتلال يصادق على اعتقال 5 مقدسيين إداريًا

صادقت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على أوامر اعتقال إداري بحق 5 معتقلين من مدينة القدس المحتلة، لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر.

وقالت محافظة القدس إن المعتقلين هم: أيمن محمد عبد الفتاح حوشية من بلدة قطنة لمدة 4 أشهر، وإسماعيل موسى يوسف طه من البلدة ذاتها لمدة 6 أشهر، وسامح فاخر فخري أبو الحلاوة من مخيم قلنديا لمدة 6 أشهر، ويوسف عبد الرحيم عثمان الخطيب من المخيم لمدة 4 أشهر، ونايف إبراهيم نايف المهدي من بلدة الرام لمدة 4 أشهر.

ويتيح الاعتقال الإداري للاحتلال احتجاز الفلسطينيين دون توجيه لائحة اتهام أو محاكمة، استنادًا إلى ما يسمى "ملف سري"، مع إمكانية تجديد أوامر الاعتقال مرات متكررة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات