مباحث خان يونس تضبط مركبة عقب سرقتها

ألقت المباحث العامة في محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، القبض على مشتبه به بسرقة جيب من نوع ميتسوبيشي، يعود للمواطن (س.ف)، وبيعه والتصرف بثمنه، وذلك عقب تكليف النيابة العامة ومباشرة أعمال البحث والتحري في الواقعة.

وقال مدير مباحث القرارة إن إجراءات البحث والتحري قادت إلى أحد المشتبه بهم، الذي أقر خلال التحقيق بسرقة المركبة وبيعها مقابل 11 ألف دولار.

وأوضح أن التحقيقات أظهرت استخدام المشتبه به عائدات بيع المركبة في شراء مركبة أخرى من نوع فولكس فاجن جولف، مشيرًا إلى أن المباحث تمكنت من ضبط المركبة والتحفظ عليها.

وأكد إحالة ملف القضية والمضبوطات إلى تحقيق شرطة القرارة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشتبه به، وفق الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات