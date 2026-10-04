22 ألف صاعقة تضرب كريت وجنوب بحر إيجة خلال 24 ساعة

سجلت جزيرة كريت وجنوب بحر إيجة نحو 22 ألف صاعقة برق خلال 24 ساعة، بالتزامن مع موجة من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية التي خلفت أضرارًا واسعة في مناطق عدة من اليونان.

وقالت هيئة الأرصاد اليونانية، اليوم الأحد، إن الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية تسببت في أضرار واسعة بجزيرة كريت، فيما تواصل السلطات تقييم الخسائر الناجمة عن الأحوال الجوية العنيفة.

وتعرضت مناطق واسعة من كريت للسيول، ما أدى إلى غمر طرق وتضرر منازل وانقطاع الكهرباء، إلى جانب أضرار طالت مساحات من الإنتاج الزراعي في الجزيرة.

وأفادت هيئة الأرصاد بأن الأمطار الغزيرة من المتوقع أن تستمر عدة ساعات قبل أن تتحسن الأحوال الجوية تدريجيًا، فيما كانت السلطات قد رفعت مستوى الاستعداد لمواجهة تداعيات الطقس السيئ في الجزيرة.

وفي جزيرة رودوس، توفيت سائحة ألمانية تبلغ 58 عامًا بعدما أصابتها صاعقة برق، الجمعة، فيما أصيب زوجها بجروح طفيفة.

وتواصل السلطات اليونانية تقييم حجم الأضرار الناجمة عن موجة العواصف، وسط توقعات بانحسار الأحوال الجوية المضطربة تدريجيًا في كريت ورودوس.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات