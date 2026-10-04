الاحتلال يبعد مقدسيًا عن الأقصى

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقدسيًا عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع قابل للتجديد.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس المحتلة بأن قوات الاحتلال أبعدت المقدسي خالد أبو تايه عن المسجد الأقصى، عقب استدعائه للتحقيق اليوم.

ويأتي قرار الإبعاد في ظل تصاعد سياسة الاحتلال بحق المقدسيين، والتي طالت خلال الأشهر الأخيرة مئات المواطنين، في محاولة لتقييد الوجود الفلسطيني داخل المسجد الأقصى ومحيطه.

وخلال الأيام الماضية، فرضت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري على ثلاثة مقدسيين، بينهم الكاتب والمحلل السياسي المقدسي راسم عبيدات (67 عامًا).

كما جددت الاعتقال الإداري لموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية مهدي عبيسان (العباسي) وعبد الرحمن الشريف لمدة شهرين إضافيين.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات